Incidente sulla Salerno-Reggio Calabria, tre feriti a Gioia Tauro: sul posto ambulanze ed elisoccorso

E’ di tre feriti, di cui al momento non si conoscono le condizioni, il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina alle 6,30 circa, sulla corsia sud dell’autostrada A2, nel tratto che ricade nel comune di Gioia Tauro (RC). Una squadra dei Vigili del fuoco di Palmi è intervenuta per estrarre dagli abitacoli i feriti e mettere in sicurezza i mezzi. I tre feriti sono stati affidati alle cure del 118 intervenuto anche con l’eliambulanza. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti e la corsia interessata al momento è chiusa al traffico.