Cocaina, hashish e marijuana nel casolare: arrestato un ventottenne del quartiere Catona di reggio

All’interno del casolare, a seguito della perquisizione effettuata con l’importante contributo delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale, sono state rinvenute e sequestrate diverse partite di droga, cocaina, hashish e marijuana, con tutto l’occorrente per la pesatura ed il confezionamento della sostanza perfettamente allestito alla stregua di un piccolo laboratorio artigianale dove lo stupefacente (circa 20 kg di marijuana, 4,5 kg di hashish e 1,7 kg di cocaina) veniva suddiviso e confezionato prima di essere immesso sul mercato.

L’uomo, fatto salvo il generale principio di non colpevolezza fino a sentenza passata in giudicato, è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto la traduzione in carcere.