Gioia Tauro, la festa di Simona Scarcella: "Abbiamo vinto contro tutti"

Successo per Simona Scarcella. Le preferenze per l'avvocato si attestano al 54.36% con 4.867 voti mentre la Russo è al 45.64% con 4.086 voti. E in casa Scarcella si festeggia: «Sono estremamente felice - commenta la Scarcella ai microfoni di Francesco Altomonte - Si sono apparentati tutti contro di me e per questo motivo il risultato è ancora più speciale. Sarò il primo sindaco donna della città. Un segnale di cambiamento che dedico soprattutto ai miei genitori».