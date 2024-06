Rassegna stampa 25-06-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Cosenza, i “segreti” dell’ergastolano Luigi Galizia in fuga custoditi in due telefoni cellulari

IN EVIDENZA

Falsi certificati per un poliziotto a Catanzaro: confermata la condanna a un medico

Reggio, Limina “aperta” quasi tutto agosto: nella Jonio-Tirreno transito libero anche le notti di domenica

POLITICA

Tagliando di maggioranza al Comune di Catanzaro: tutti gli aspiranti a un posto in giunta

CRONACA

Dagli sversamenti ai pollini passando per le alghe: il mare di Vibo è sorvegliato speciale

Depurazione a Reggio, si sblocca l’iter su Gallico

Acquedotti a Lamezia, servono oltre 4 milioni: il piano di Arrical per il Sambuco

Crotone, discarica a Giammiglione: Maio non molla la presa

Corigliano Rossano, si moltiplicano i cumuli di rifiuti nonostante multe e fototrappole

Assistenti educativi, scuola finita a Reggio ma mancano quattro stipendi