Rassegna stampa 02-07-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Incognita Autonomia sulla Scuola in Calabria. I professori del Sud meno pagati?

- Basso profilo, a settembre a Catanzaro il processo di secondo grado per 40 persone

* Locri, la morte del giovane appena dimesso dall’ospedale. Il parroco: «Ma si può finire così a 34 anni?»

* L’aeroporto di Reggio Calabria macina record e la rotta per Barcellona “vola”

* Reggio Calabria, lavori e disagi in Corso Matteotti: i pedoni non trovano un varco per oltre 500 metri

* Oncologia a Reggio Calabria, davanti al gup i medici Correale e Giannicola

* Reggio Calabria, patologie onco-ematologiche. Terapie cellulari, una rivoluzione

* Montebello Jonico, aggrediti e rapinati in casa propria. L’imputato accetta l’interrogatorio

- La Consulta: illegittimo il blocco dei pignoramenti nella sanità in Calabria

- I dati dell’Ispra sugli incendi boschivi: la provincia di Catanzaro è la meno colpita dai roghi

- Lamezia, garante dei disabili e dehors: i temi caldi delle commissioni

- Crotone, inquinamento delle aree costiere del Sin. Eni ed Edison: nessuna responsabilità

- Vibo, coda velenosa nel centrodestra: Comito ora “scarica” Cosentino

- Carceri, l’inferno è dietro le sbarre: un altro suicidio a Paola, ancora droga a Corigliano Rossano

- Rende, la svolta di Parco Robinson: nel laghetto tornano le anatre