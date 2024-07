Allarme carceri, agente di polizia penitenziaria si suicida a Roma. Era originario di Reggio Calabria

«Il tragico gesto dell’agente di polizia penitenziaria, 35enne, originario della provincia di Reggio Calabria ma residente a Roma, il sesto suicidio tra il personale penitenziario dall’inizio dell’anno , insieme ai 54 detenuti che si sono tolti la vita, sono la prova provata che lo Stato ha abbandonato personale e detenuti al loro destino. Non possiamo ulteriormente tollerare che i massimi responsabili politici dell’Amministrazione Penitenziaria siano al loro posto spacciando il «decretino carcere tutto come prima» per la soluzione dell’emergenza carcere che ha raggiunto livelli mai registrati prima e che fa somigliare le nostre alle carceri sudamericane». Il sindacato Spp invoca le dimissioni del ministro Nordio e del sottosegretario Delmastro , che in giro per gli istituti in occasione delle nuove assunzioni del tutto inadeguate a fronteggiare la carenza di organico, «continua ad elogiare il lavoro del personale salvo a lavarsi le mani rispetto a condizioni di lavoro che sono le stesse dei lavoratori extracomunitari questa estate nei campi».

Con l'aggravante che alle 12 ore di lavoro di media, alla rinuncia delle ferie - dice il segretario Aldo Di Giacomo - bisogna aggiungere i 2mila agenti aggrediti e costretti alle cure dei sanitari dall’inizio dell’anno». Nel ricordare che «il suicidio è purtroppo diffuso non solo tra il personale penitenziario (22 casi in tre anni) ma anche tra gli appartenenti a tutte le forze dell’ordine , al punto che il numero di agenti di polizia morti per suicidio è più del triplo rispetto a quelli feriti a morte nell’esercizio delle loro funzioni di contrasto alla criminalità», il sindacato richiama l’attenzione sullo «stress intenso cui le forze dell’ordine sono esposte quotidianamente, specie nelle carceri dove il personale in questi primi sei mesi ha subito 881 aggressioni con le carceri campane al primo posto, seguite da quelle lombarde e laziali». E segnala che «anche le malattie professionali correlate allo stress lavorativo sono in aumento del 120%». «Sulla prevenzione della salute sul posto di lavoro e per il supporto psicologico non si fa nulla», denuncia Spp, che chiede di fare chiarezza sui suicidi in carcere.