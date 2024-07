Rassegna stampa 8-07-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli che potrete leggere su Gazzetta del Sud edizione Calabria:

- Calabria, nessun stravolgimento in Giunta. Il dopo Princi? Catalfamo in pole

- Calabria, il Pil trascina l’occupazione: per Confartigianato nel primo trimestre dell’anno 9mila assunti in più del 2023

- Calabria, le cifre dell’assessore Pietropaolo: «Con noi in Regione assunte 800 persone»

- Reggio Calabria, la crisi idrica ora fa paura: il Tuccio è a secco e il Menta ai minimi storici

- Crisi senza fine per i tirocinanti calabresi. Occhiuto pronto a incontrare Zangrillo

- Saccomanno: «Reggio è solo la punta dell’iceberg del malaffare politico»

- Aveva dimenticato la pensione in Svizzera, una donna di San Marco recupera più di 80mila euro

- Isola Capo Rizzuto, sconti di pena per la cellula veronese degli Arena-Nicoscia

- “Edera”, per i supremi giudici esiste un’associazione di narcotrafficanti