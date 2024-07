Intimidazione all'ex sindaco di San Giovanni di Gerace: incendiata l'auto

Intimidazione ai danni dell’ex sindaco di San Giovanni di Gerace, Pino Vumbaca. Persone non identificate hanno incendiato la sua auto, una Fiat Panda. L’episodio é accaduto a Marina di Gioiosa Jonica, il centro in cui Vumbaca risiede. Vumbaca è stato primo cittadino di San Giovanni di Gerace dal 2014 al 2019. La vettura, che é andata distrutta, era parcheggiata sul lungomare cittadino, a breve distanza dall’abitazione di Vumbaca, che attualmente é consigliere comunale di maggioranza sempre a San Giovanni di Gerace Sull'intimidazione hanno avviato indagini i carabinieri, che, riguardo il movente, non escludono al momento alcuna ipotesi.