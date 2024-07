Reggio Calabria, battaglia contro gli ambulanti abusivi e il degrado. Sequestri e denunce della Polizia locale

Sono 4 i sequestri di merce effettuati dal personale della Polizia locale di Reggio Calabria nelle ultime 24 ore. A seguito di mirate attività svolte a Piazza del Popolo e Largo Botteghelle è stato sequestrato più di un quintale di merce alimentare e non; le sanzioni applicate complessivamente ammontano a oltre 20 mila euro. Un cittadino extracomunitario è stato inoltre fermato per l'identificazione, fotosegnalato al comando di viale Aldo Moro e denunciato per permanenza irregolare nello stato italiano.

Segnalati tutti i trasgressori privi di licenza o di autorizzazione all'autorità amministrativa e tributaria per i provvedimenti di competenza. I servizi proseguiranno nei prossimi giorni.