Un ferito al momento non grave: è il bilancio di un incidente stradale autonomo avvenuto questo pomeriggio nella centralissima via Garibaldi di Locri.

Per cause in corso di accertamento, il conducente della Fiat Panda ha impattato contro un'auto in sosta finendo la sua corsa cappottata su un fianco. Soccorso dal 118 è stato trasportato presso il nosocomio locrese con un evidente trauma cranico.