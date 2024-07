Rassegna stampa 20-07-2024 edizioni Calabria

In questo video i principali titoli che potrete leggere sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria:

L’Autonomia in Calabria è terreno di scontro. Il centrosinistra “diserta” l’Anci

IN EVIDENZA

'Ndrangheta in Emilia, Brescello in mano ai Grande Aracri: inflitte 13 condanne

Ammodernamento della Ss 106 Taranto-Reggio Calabria. "I 3 miliardi non basteranno"

Crotone, frodi sui carburanti. Chieste 4 condanne

Reggio, ecco il piano per il verde di pregio

Bufera giudiziaria sul Comune di Ricadi. Dai Bilanci in rosso alle accuse di falso

Marina di Gioiosa Ionica, Rocco Femia, una vita... sotto processo: "Contro di me incredibile accanimento"

LE INTIMIDAZIONI

Intimidazione a Cetraro, il sindaco Cennamo: "Non lasciateci soli"

Siderno, dipendente comunale ancora perseguitato da una gang di balordi

CRONACA

Soverato, gli negano le “dimissioni protette”. Paziente 98enne scrive a Occhiuto

Esodo, tavolo tecnico in Prefettura per ridurre il traffico interno a Villa San Giovanni

EMERGENZA IDRICA

Corigliano Rossano, disagi idrici nelle contrade. La rete ormai è un colabrodo

Le tubazioni “fanno acqua” da tutte le parti sul Tirreno Cosentino

POLITICA

Rifiuti a Catanzaro, ancora dubbi sul bando

Comune di Vibo, Romeo è ancora in “luna di miele”. Frecciate e critiche tra gli avversari

Cosenza, il Pd annuncia il nuovo corso rilanciando il circolo bruzio

SCUOLA

Scuola in Calabria, concorsi Pnrr nel vivo. Ma c’è lo strascico 2018 e 2020

Lamezia, la nuova mappa delle scuole dopo fusioni e accorpamenti