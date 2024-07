Scoperte 4 coltivazioni di marijuana nelle aree rurali del Reggino con piante fino a 2,5 metri

Quattro vaste piantagioni di canapa indica rinvenute nel Reggino dai Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro assieme ai militari del Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia.

Grazie alla visione dall’alto, infatti, i militari sono stati in grado di individuare le piantagioni, tutte in aree rurali, completamente nascoste alla vista e con un sistema di irrigazione ottenuto tramite due metodi diversi. In una l’acqua per annaffiare era fornita tramite un articolato sistema idrico che faceva uso di una vasca e di un serbatoio, ciascuno della capienza di circa 500 litri e collegate tramite un tubo interrato allacciato abusivamente alla rete comunale. Le altre tre piantagioni, invece, avevano direttamente accesso all’acqua del fiume tramite una serie di tubi che permettevano l’irrigazione.

Tra le piante di canapa rinvenute, i Carabinieri hanno individuato due tipologie distinte: alcuni arbusti raggiungevano altezze variabili tra i 100 e i 250 cm, mentre circa 1200 piante appartenevano alla varietà "nana", con fusti di circa 70 cm.