Si aggrava la crisi idrica a Reggio, un guasto alla condotta lascia a secco la zona nord della città

A Reggio, alla siccità si aggiungono ulteriori problemi. Intorno a mezzogiorno si è infatti verificato un importante guasto nel sistema di distribuzione dell'area Nord della città. Per questo è scattata l'interruzione nella zona di Santa Caterina. Una squadra della Sorical sta procedendo alla riparazione della perdita nel quartiere. Per lavorare in sicurezza è stato necessario interrompere l’erogazione a partire dalle ore 13.30. Il servizio sarà ripristinato a lavori ultimati.