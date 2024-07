Rassegna stampa 24-07-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- L’Alta velocità in Calabria “sparita” tra fondi che mancano e tracciati contestati

INCHIESTE E PROCESSI

- Sigilli al “tesoro” dell’imprenditore cosentino con interessi... romani

- 'Ndrangheta a Cosenza: il pentito Presta, i servizi segreti e la corruzione giudiziaria

- Corigliano Rossano, s’indaga nel passato del 37enne trovato morto

- Estorsione ad un ristoratore di Girifalco. Pene confermate per Ielapi e Conte

- Gioiosa Ionica, processo Green Day: "Gli imputati non avevano un soldo". Esclusa l’associazione

IN EVIDENZA

- L'elicottero caduto all'aeroporto di Reggio: rapidità, determinazione e lucidità per estrarre i piloti

- Catanzaro, partono i lavori nell’area del Ceravolo in attesa dei 6 milioni della Regione

- Vibo, fondi alluvione: il nodo dei lavori fermati da un’interdittiva antimafia

- Trasversale delle Serre, nel Vibonese la folle challenge e la lentezza delle istituzioni

- Reggio, rifiuti ad Arghillà: un problema a cui non si trova rimedio