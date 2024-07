Rassegna stampa 26-07-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Catanzaro, i sindacati: «Il bando di gara sui rifiuti deve essere annullato»

- L’Università di Catanzaro ultima tra gli atenei medi, il rettore: «Siamo al lavoro sulle insufficienze»

- I consiglieri decaduti tornano in sella, accolto il ricorso contro il Comune di Belcastro

- Ospedale di Lamezia, screening oncologici in stand-by per carenza di personale

- Crotone, piano rifiuti regionale nel mirino. «Basta discariche sul territorio»

- Vibo, pratiche di bilancio senza assessore? Prime scintille tra le forze politiche

- La Dda sull’assoluzione dell’ex sindaco di Nicotera: «Era a disposizione del boss»

- Cosenza, il Pd apre alla città unica entro il 2027

- Asp di Cosenza, due senatori Pd chiedono lumi sulla transazione da 39 milioni

- Scuola, due settimane clou per i precari di Cosenza tra incarichi annuali e assunzioni

- Corigliano Rossano, in fumo una vasta area della Valle del Colagnati

- Castrovillari, maxi-risarcimento per l’ex leader della Cgil

- Spezzano Albanese, liti e minacce tra genitori alla partitella dei bambini