Sanità, il nuovo presidio sanitario di Rosarno ospiterà la guardia medica

«Finalmente un’opera importante per la sanità rosarnese» ha dichiarato il sindaco della Città di Rosarno Pasquale Cutrì al termine dell’incontro che insieme al vicesindaco Teodoro De Maria ha avuto con la direttrice dell’ASP di Reggio Calabria dottoressa Lucia Di Furia, con la dottoressa Gabriella Eburnea e con l’architetto Beatino per l’avvio dei lavori della Casa della Comunità.

La struttura sarà realizzata nei locali del poliambulatorio ex INAM, che sarà completamente ristrutturato e potenziato e costituirà un presidio importante per la sanità locale. Oltre al potenziamento dei servizi medico specialistici già esistenti, è previsto un moderno Centro Prelievi. Sono previsti anche i locali per la Continuità Assistenziale, ex guardia medica che, attualmente sita nella periferia cittadina, verrà spostata in una posizione facilmente raggiungibile dai rosarnesi e dai cittadini dei Comuni vicini. I lavori inizieranno a Dicembre e saranno completati entro Giugno 2025. Saranno utilizzati fondi PNRR per un importo di circa un milione di euro.L’Amministrazione Comunale si dichiara molto soddisfatta per la proficua collaborazione oltre che con i vertici aziendali anche col responsabile del Poliambulatorio dr Nicola Scarfó’.