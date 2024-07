Rassegna stampa 30-07-2024 edizioni Calabria

La rassegna stampa di oggi, edizioni Calabria. Ecco i principali titoli della giornata sul nostro giornale:

Le nomine dei procuratori in Calabria. Carbone: "Nessun ritardo"

INCHIESTE E PROCESSI

Neonato morto in ospedale: sette indagati a Polistena

Palizzi, tredici avvisi di garanzia per la gestione dei fondi Covid

'Ndrangheta a Vibo, il "factotum" del Tribunale assolto. Ma la Dda insiste sulla "zona grigia"

Affari di droga sulla Costa Viola: “Lampetra” verso la sentenza

La Procura di Paola ha disposto il dissequestro della giostra

AMBIENTE

Rifiuti a Catanzaro, ancora tensione in Comune

Rifiuti a Reggio, discariche di nuovo in strada. E si va verso lo sciopero dei lavoratori

Cosenza, l’ultima frontiera degli incivili: il cimitero come una discarica

Reggio, Parco Lineare Sud: scatta il divieto di balneazione

Messa in sicurezza idraulica di Crotone. Sarà realizzata la vasca a Lampanaro

Squillace, "depuratori efficienti e acque pulite". Il sindaco rassicura residenti e bagnanti