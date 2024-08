Rassegna stampa 12-08-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

Calabria

La Regione Calabria in mano ai commissari. Il trend si conferma in ogni stagione

Caro-vacanze e prezzi alle stelle. L’inflazione risale in Calabria

I Comuni calabresi potranno diventare azionisti di Sorical

Il porto per trasformare Catanzaro. L’obiettivo è diventare città del mare

Riflettori accesi sulla bonifica di Crotone, il documento dell’Arma sulle scorie da smaltire

Agguato con mutilazione della lingua, punito per aver parlato troppo? Un pizzaiolo di Gioiosa Jonica la vittima dell’aggressione

Reggio: "Manca l’acqua? Il vero problema è nella gestione delle risorse"

Corigliano Rossano, Baker Hughes: è lite sul porto