Rassegna stampa 13-08-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- I boschi della Calabria in fiamme, l’allarme cresce

- Cosenza, tre interdittive antimafia. Così lo Stato combatte le infiltrazioni

- Gioiosa, era rubata l’automobile usata nell’agguato al pizzaiolo

- Catanzaro, prove d’uscita dall’isolamento viario

- Il Comune di Falerna alza la voce contro l’Anas dopo il crollo del costone roccioso

- Lamezia, Gianturco: "Assunzioni a rischio, risorse usate per risanare i conti"

- Crotone, Imu sulle piattaforme di gas off shore. "Il mare non è territorio del Comune"

- Costa degli dei, da Pizzo a Tropea un Ferragosto di divertimento e sicurezza

- Città unica a Cosenza: “Nessun patto di potere”. Parola di Pecoraro e Locanto (ore 11)

- Cosenza, immissione in ruolo per 408 docenti precari

- Malore in mare a Corigliano Rossano: ambulanze senza medico, ci pensa l’elisoccorso

- Mare sporco sul Tirreno cosentino e torrenti con acqua oleosa: i bagnanti vedono... verde!

- Gioia Tauro, Agostinelli: "Il porto continua a crescere nonostante il problema Suez"

- Incendi, a Reggio un’altra estate di passione: "Gestione disastrosa, la solita farsa"

- Rigenerazione urbana e turismo nel Reggino: 17 centri ammessi ai finanziamenti

- Reggio, pozzo in avaria: l’emergenza idrica arriva anche nelle zone collinari

- Bagnara Calabra, ci si mettono anche i blackout ad aggravare la crisi idrica

- “Ciao Matteo”, a Taurianova un corteo chiede la verità sulla morte

- Caulonia, medici “trimestrali” per garantire la guardia medica