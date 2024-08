L'ondata di calore in attenuazione. Messina e Reggio respirano e hanno il bollino giallo per domenica 18 agosto

Continuano a calare i bollini rossi che allertano sui possibili effetti sulla salute delle ondate di calore che il ministero della Salute monitora coi bollettini giornalieri per 27 città. Oggi sono 17 le città segnalate con il bollino rosso. Ma il forte calo è previsto tra domani e dopodomani: sabato 17 agosto, infatti, le città che conservano il bollino rosso scendono a quattro (Bari, Brescia, Campobasso e Palermo), 13 città passano dal bollino rosso al giallo e 4 tornano ad avere il bollino verde (Cagliari, Civitavecchia, Genova, Viterbo); il 18 agosto solo Bari continua ad avere il bollino rosso, 7 città passano al giallo (Brescia, Campobasso, Catania, Messina Palermo, Pescara Reggio Calabria), e ben 19 sulle 27 considerate sono indicate in verde.