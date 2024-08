Rassegna stampa 20-08-2024 edizioni Calabria

In questo video i principali titoli dell'edizione cartacea di Gazzetta del Sud- Calabria in edicola oggi:

Pioggia di euro sui piccoli Comuni della Calabria

Catanzaro, bando rifiuti ritirato in autotutela: attese le relazioni dirigenziali

Carcere di Catanzaro, il capo della sanità penitenziaria Di Mizio: «Il mondo più complesso che esista»

I lavori al villaggio Carioca sotto la lente del Comune di Botricello

Fondi per le iniziative culturali di Lamezia, boccata d’ossigeno dalla Regione

Vibo, la scuola fantasma da oltre 50 anni

Maltempo a Ricadi, si fa la conta dei danni. Detriti in spiaggia

L’inferno d’estate sui treni di Cosenza tra ritardi, caos e disperazione

Scuola, a settembre gli incarichi annuali ai prof precari di Cosenza

Corigliano Rossano, Agostinelli invita Stasi a riaprire il confronto con Baker Hughes

Cetraro, impazzano le critiche ma stasera il concerto del cantante neomelodico Benincasa si farà