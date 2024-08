Col furgoncino giù dal viadotto: 49enne ferito dopo un volo di 9 metri a Gioiosa Jonica

È di un ferito non grave il bilancio di un incidente stradale autonomo avvenuto poco prima delle 8 di questa mattina sulla Sgc Jonio Tirreno, nel comprensorio del comune di Gioiosa Jonica. Per cause in corso di accertamento, un furgoncino con alla guida un uomo di 49 anni residente in zona ha impattato contro il guardrail precipitando sotto l'arteria stradale facendo un volo di circa 9 metri. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Siderno coordinati dal capo squadra Fabio Peluso che, non senza difficoltà, hanno estratto l'uomo dalle lamiere affidandolo alle cure del 118 mettendo anche in sicurezza l'autovettura. Il ferito è stato trasportato nell'ospedale di Locri.