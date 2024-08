Rassegna stampa 24-08-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Giuseppe Mercurio. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Dopo l’eolico tocca all’agrivoltaico… Quale vocazione per la Calabria?

SANITA'

Catanzaro, le difficoltà al pronto soccorso sono solo la punta dell’iceberg

Lamezia, pronto soccorso con pochi medici? Arriva il supporto degli specializzandi

IL CASO

Cassano, il caso delle Grotte di Sant’Angelo: chiuso da 5 anni uno dei complessi sotterranei più estesi in Calabria

CRONACA

Reggio, la "maledizione" del Calopinace: quattro anni per un ponte di 30 metri. E non è finita

Bonifica, partiti e associazioni di Crotone insistono: no ai rifiuti a Columbra

Sversamenti illegali nel fiume Petrace: revocata l'autorizzazione allo scarico all'impresa di Gioia Tauro

Cosenza, i fuorilegge dell’isola pedonale viaggiano in bici e monopattino

Castrovillari, tra scarso civismo e disturbo alla quiete le vie del centro assaltate dai vandali