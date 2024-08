Reggio Calabria, tenta di rubare cosmetici e aggredisce la titolare di un negozio del centro: 54enne arrestata

È stata arrestata dai Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria una 54enne di origine georgiana, responsabile di una tentata rapina all’interno di un negozio situato nel cuore della città.

La donna dopo essere entrata nell’esercizio commerciale, ha girovagato tra gli scaffali e ha occultato nella sua borsa diversi prodotti cosmetici. Il personale del negozio, insospettito dal suo comportamento, ha allertato il 112. Colta sul fatto dalla titolare, la 54enne ha rifiutato di restituire la merce rubata e ha reagito aggredendola fisicamente nel tentativo di scappare con la refurtiva.

La fuga è stata però interrotta dall’arrivo tempestivo dei Carabinieri, che sono riusciti a bloccare la donna prima che potesse lasciare il negozio. Condotta in caserma, la georgiana è stata arrestata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione rientra in un più ampio sforzo di prevenzione e contrasto ai reati predatori, un impegno costante che i Carabinieri di Reggio Calabria portano avanti con determinazione e professionalità. Le loro attività di controllo e monitoraggio del territorio, intensificate nelle aree più sensibili e frequentate della città, mirano a garantire un livello di sicurezza sempre maggiore per i cittadini e per le attività commerciali, rafforzando la fiducia della popolazione nelle istituzioni e nei loro interventi quotidiani.