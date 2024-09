Rassegna stampa 13-09-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

* Comune di Catanzaro, si rafforza il dialogo con Azione. I nuovi assessori al tavolo di gruppi e partiti

* L'incendio che uccise i fratelli Corasoniti a Catanzaro fu «una tragica fatalità»

* Anche i residenti dovranno pagare: scoppia il caso “strisce blu” nel centro di Lamezia

* Il cantiere “eterno” in piazza Municipio a Vibo, scatta la proroga lavori... e pure la rabbia

* Congesi, bufera giudiziaria sul Consorzio idrico del Crotonese: 10 indagati per falso in bilancio. I NOMI

* Sociologia lascia il centro e ritorna al campus. L’annuncio dell’UMG

* Incompatibilità, assolto il consigliere comunale di Lamezia Ruggero Pegna

* Festa dell’Unità a Cosenza, tiro alla fune sulla sanità calabrese

* Ragazzi e dipendenze, è allarme nel Cosentino: medici al fianco dei giovani per aiutarli

* Morano, il Comune mette in guardia: si riaffaccia l’incubo delle truffe a domicilio

* San Giovanni in Fiore, sale la tensione. Delusi i precari di Calabria Verde

* Cetraro, grave intimidazione a Iozzi: un coltello conficcato nella lapide della madre

* Condanna definitiva a 14 anni e 8 mesi per Luigi Muto, figlio dello storico boss di Cetraro