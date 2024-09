Rassegna stampa 18-09-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

La morte di Matacena e della madre, Indagata la moglie dell’ex deputato: chi è Maria Pia Tropepi

Limbadi, omicidio Chindamo: in aula si ricostruiscono le indagini

Catanzaro, delitto Bruno-Raimondi: Ielapi nuovo collaboratore di giustizia

IN EVIDENZA

L’incubo cinghiali preoccupa tutti: in Calabria un’emergenza irrisolta

Epidemia “Lingua blu”, gli allevatori di Isola Capo Rizzuto tornano a protestare: «Se non si agisce subito non resterà più nulla»

Sibari, quell’inquietante presenza di navi cargo davanti ai Laghi: la denuncia del sindacato dei balneari

CRONACA

Festa della Madonna della Consolazione: il sindaco Falcomatà «Ricostruiamo questa città mattone su mattone»

Il Policlinico dell’Annunziata riporterà in vita la sanità a Cosenza

Erosione e troppi spazi chiusi: a Reggio è ora di ritrovare il mare “negato”

Cosenza, i penitenziari ostaggi dell’emergenza

Cosenza, docenti in ansia per le cattedre: non ci sarà subito spazio per tutti

Caminia, qualcosa si muove: anche i privati demoliscono

Stazione di Lamezia, proseguono i lavori di riqualificazione