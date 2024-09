Rassegna stampa 19-09-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Il giallo dei Matacena, riflettori sul patrimonio di famiglia: al vaglio conti correnti e società

Cosenza, morte di Denis Bergamini: oggi la requisitoria dei Pm

Un dolore che dura 30 anni a Filadelfia, la mamma di Francesco Aloi: “Fatemi seppellire mio figlio”

IN EVIDENZA

Calabria, la proroga dei tirocinanti è vicina: arriva l’emendamento in Senato

In Calabria più caldo e meno piogge, i dati di Arpacal confermano l’allarme

Acqua e candeggina contro la movida a Lamezia: giovane finisce in ospedale dopo una secchiata

Infiltrazioni criminali, creato un “filo diretto” tra le Prefetture calabresi e la Dda di Catanzaro

“Lingua blu” nel Crotonese: gli allevatori chiedono lo “stato di crisi”