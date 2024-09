Rassegna stampa 20-09-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Terapie intensive in Calabria: i posti-letto sono ancora sulla carta

IN EVIDENZA

San Luca, operazione "Inganno": dopo undici anni assolti Giorgi e Murdaca

CRONACA

Reggio, il mare c’è... ma non si vede: tutti i limiti dell’attuale Piano spiaggia

Reggio Calabria, l’aeroporto “vola”: chiuderà il 2024 con 640mila utenti

Cosenza, traffico nel caos: scomparsa l’idea della bretella al ponte di Calatrava

Via libera della Regione al bilancio dell’Asp di Crotone, ma con un serie di “raccomandazioni”

Ospedale di Castrovillari, otorino e pneumologia a rischio chiusura

POLITICA

Comune di Catanzaro: campo largo, ma non larghissimo. In aula i numeri dovranno crescere

Sistema bibliotecario vibonese, le proposte in campo per salvarlo: è il giorno dei sindaci, Regione in attesa

Lamezia, la Giunta approva tre interventi per la tutela del patrimonio comunale

Rende, le elezioni comunali potrebbero tenersi a novembre