Ancora uno sbarco di migranti a Roccella Jonica. L'ennesimo. Una motovedetta della Guardia Costiera è giunta in porto con a bordo 75 migranti soccorsi in mare su una barca a vela. Si tratta di 50 uomini, 12 donne e 13 minori (di cui 2 non accompagnati), di nazionalità presunte Iraniana, Irachena e Afghana. Per loro sono scattate le procedure di rito.