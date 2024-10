Acqua, ancora disagi per il territorio di Reggio Calabria: prosegue la stagione dei razionamenti

L’autunno è iniziato da un pezzo ma solo sulla carta. Reggio è ancora stretta dalla morsa della siccità e quindi dei disagi idrici. La stagione dei razionamenti sembra non dover finire. E così Sorical, la società delle risorse idriche calabresi è costretta, spiegano i tecnici, a dover chiudere i rubinetti la sera per far arrivare l’acqua nei rubinetti il giorno dopo. Le timide piogge di queste settimane non si sono rivelate sufficienti per smorzare la stagione della siccità che ormai si protrae da troppi mesi. Il livello della diga del Menta aveva registrato un modesto innalzamento, ma è bastato poco per tornare di nuovo al livello preoccupante di questa estate. La proporzione tra la quantità accumulata e quella prelevata è ancora troppo sbilanciata. E così il livello rimane inchiodato al suo minimo storico. Stessa cosa per l’altro importante canale di approvvigionamento per l’area sud, il Tuccio. La condotta è al 30% della sua portata. E anche molti dei pozzi che contribuiscono ad alimentare la rete sono risultati quasi secchi. Nella fase più acuta dell’emergenza si è anche pensato di attingere ai pozzi di privati e di provvedere a scavarne degli altri.

Da mesi il territorio convive con i disagi frutto della siccità e della diminuzione delle riserve idriche. I comuni del basso ionio continuano a soffrire così come i quartieri della periferia sud che quest’estate hanno vissuto mesi davvero difficili. E così si mettono in campo sempre nuove manovre per razionare il prezioso liquido in modo da garantire l’approvvigionamento a tutti i quartieri.