Nuovo Palazzo di Giustizia a Reggio Calabria: consegnata l’area cantiere per l’avvio delle attività propedeutiche ai lavori di completamento

“Oggi è un giorno epocale, siamo stati sul cantiere con l’Unità tecnica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la ditta che si è aggiudicata l’appalto per il completamento del Palazzo di Giustizia. Un momento davvero importante che la città di Reggio Calabria attendeva da tantissimi anni.

Oggi sono state consegnate le aree di cantiere per l’attuazione di lavorazioni specifiche e preliminari, quali la pulizia di tutte le aree di cantiere, il ripristino delle opere provvisionali di sicurezza. Dalla prossima settimana, nelle more della stipula del contratto, prevista per fine mese, come da accordi, la ditta inizierà a smaltire tutto il materiale non idoneo e creare le condizioni per avviare i lavori”. Così l’assessore del Comune di Reggio Calabria, Carmelo Romeo, con delega al nuovo Palazzo di Giustizia, a margine del sopralluogo nell’area cantiere effettuato per la consegna, alla RTI, delle aree per l’attuazione delle lavorazioni propedeutiche alla consegna dei lavori di ultimazione della grande opera pubblica. Erano presenti anche i rappresentati della Unità tecnica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. “Come amministratori del Comune e come cittadini – ha aggiunto Romeo - questo cantiere ci sta molto a cuore per diversi motivi, in quanto consentirà a tutti gli operatori alla giustizia di avere un luogo più moderno, confortevole e funzionale per poter svolgere le rispettive attività.