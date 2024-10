Reggio, la droga nascosta anche nelle aiuole di piazza Sant'Agostino

Piazza Sant’Agostino sotto la lente della Compagnia di Reggio Calabria, che ha effettuato controlli oltre che con le pattuglie delle Stazioni, anche attraverso due Squadre di Intervento Operativo.

Nel corso del servizio sono state identificate oltre 90 persone, controllati oltre 40 veicoli, elevate 9 contravvenzioni al Codice della Strada, sequestrati 4 veicoli ed effettuate 11 perquisizioni.

Tra i risultati più significativi, sono stati denunciati in stato di libertà per porto d’armi od oggetti atti ad offendere due 48enni originari di Reggio Calabria, entrambi trovati in possesso di coltelli a scatto muniti di meccanismi di bloccaggio.

Controlli mirati nel campo delle sostanze stupefacenti hanno portato al rinvenimento di 80 grammi di marijuana, opportunamente occultata all’interno di una delle aiuole ubicate nella piazza, nonché all’elevazione di 4 sanzioni amministrative per detenzione illegale di quantitativi di marijuana e hashish. Ispezionati anche alcuni esercizi commerciali della zona.

Nel corso del servizio, i militari hanno identificato e denunciato anche un 31enne di origine magrebina, con precedenti di polizia, già noto alle Forze dell’ordine. Quest’ultimo il 7 ottobre, nel quartiere di Archi, si era reso protagonista del furto di un’autoradio.