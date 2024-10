Frane e fango sulle strade, il Reggino ancora alle prese con la pioggia

A causa dei violenti temporali abbattutisi nella zona San Sperato a Reggio Calabria, la strada comunale che dalla frazione porta all’abitato di Cataforio è al momento interessata da fenomeni franosi, smottamenti e versamento sul manto stradale di materiale argilloso. A rischio la viabilità soprattutto per gli autobus di linea, gli scuolabus e i camion che giornalmente percorrono quella arteria. A causa dei disagi, il tratto è stato parzialmente chiuso perché allo stato attuale la pioggia continua a cadere copiosamente. Per ora non sono segnalati incidenti stradali.

Prosegue intanto incessante il lavoro delle squadre di pronto intervento e manutenzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria per garantire il ripristino delle normali condizioni di viabilità sulle strade del comprensorio reggino.

Nelle ultime 48 ore diversi sono stati gli interventi disposti dal Settore Viabilità di Palazzo Alvaro, con la supervisione del dirigente Lorenzo Benestare, del vicesindaco Carmelo Versace, nella sua qualità di delegato alla Viabilità, e del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà.

Una delle principali criticità si è registrata nei pressi del torrente Bonamico, sulla Sp72, tra i Comuni di San Luca e Bovalino, che ha straripato a causa delle eccezionali precipitazioni degli ultimi giorni. I tecnici della Metrocity sono riusciti a contenere l'acqua, liberando la strada e ripristinando le normali condizioni di percorrenza. La situazione rimane comunque monitorata per le prossime ore e la raccomandazione, ai cittadini, è di eseguire esclusivamente gli spostamenti necessari rispettando le norme di Protezione Civile.

Leggi anche Maltempo nel Reggino, a Bovalino si teme l'esondazione del torrente Malachia VIDEO Oltre al Comune di San Luca, ulteriori criticità si sono verificate nel territorio dei Comuni di Ciminà, Benestare, Ardore, Gerace, Condofuri, Careri, Montebello, Samo, Caraffa del Bianco e Cardeto, con il maltempo che ha interessato principalmente il versante del basso jonio reggino, provocando numerosi fenomeni franosi sulle strade metropolitane. Ancora nella giornata di oggi proseguiranno gli interventi di messa in sicurezza e pulizia della carreggiata stradale dal materiale fangoso trasportato dall'acqua.