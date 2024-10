Rassegna stampa 22-10-2024 edizioni Calabria

Acqua contaminata e maleodorante, c’è un pezzo di Cosenza in… punizione Cosenza, Mario Occhiuto: «Non mi candido a sindaco della Città unica» Morano, rimossi i sigilli la pista ciclopedonale presto sarà operativa Notte di paura in centro a Paola, accoltellato un 33enne Arrivano i fondi per completare l’Ipsia “Marconi” di Montalto Uffugo, sopralluogo del presidente della Provincia

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

Il rilancio degli impianti sportivi a Reggio Calabria: dieci cantieri e oltre 20 milioni

Università per Stranieri di Reggio calabria, Pirilli tuona: «Cda illegittimo produce atti illegittimi»

Processo “Nuova Linea”: soldi e biglietti omaggio per l’ok al “trenino gommato” a Scilla

Villa San Giovanni, il comitato “Titengostretto”: «Il dissenso sul Ponte è civile e non ideologico»

Locride, confermate dalla Cassazione le condanne per gli “esportatori” della droga NOMI