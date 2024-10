Gioia Tauro, licenziato da Mct perché imputato ma il giudice del lavoro lo reintegra

Un portuale vince il ricorso contro il provvedimento per giusta causa. Coinvolto in un’inchiesta per traffico di droga senza misure cautelari. L’inadempimento deve essere disciplinarmente rilevante e punibile con il licenziamento, e inoltre deve essere provato