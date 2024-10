Sequestrato arsenale di cartucce e polvere da sparo: denunciato un cacciatore nel Reggino

Durante un’operazione di controllo straordinario del territorio, finalizzata alla prevenzione dell'illecita detenzione di armi e munizioni, i militari della Stazione dei Carabinieri di Archi, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno denunciato a piede libero un soggetto colto in flagranza mentre praticava caccia in una giornata di silenzio venatorio.

L’operazione, condotta nella località "Garniti", ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di munizioni detenute illegalmente presso il domicilio di un uomo del posto. Nel dettaglio, i Carabinieri hanno sequestrato circa 2300 cartucce a pallini di vario calibro, oltre 70 cartucce a palla calibro 22, quasi 120 cartucce calibro 22, circa 50 cartucce calibro 38 special e oltre5 kg di polvere da sparo.

Nel corso della stessa operazione, grazie a una perlustrazione in località "Fune", in un'area collinare nei pressi di un casolare abbandonato, i militari hanno rinvenuto un fucile a doppia canna calibro 20 con matricola abrasa, in perfetto stato di funzionamento e ulteriori munizioni.