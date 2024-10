Rassegna stampa 26-10-2024 edizioni Calabria

CALABRIA

- Manovra, in Calabria molte lacrime e pochi sorrisi

- Produzioni audiovisive, la Regione Calabria “offre” 5,9 milioni

- Metropolitana di Catanzaro, una mobilità tutta da costruire

- Città della Salute e della ricerca a Catanzaro, una prospettiva ancora confusa

- Olivadi, l’ultimo saluto al paracadutista Aiello morto in un’esercitazione al lago di Bolsena. Crosetto: tanto dolore

- Nubifragio a Lamezia, un “Piano Marshall” a tutela del territorio

- Bonifica di Crotone, l’altolà di Voce a Eni-Rewind: «I rifiuti pericolosi vanno fuori regione»

- Vibo, la viabilità “ostaggio” dei cantieri ma sulla Ztl l’assessora rassicura

- Frecciarossa, 97 minuti di ritardo e passeggeri senza coincidenza per Cosenza: caos a Paola

- Le residenze artistiche di Cosenza versano nell’abbandono

- Tributi, il Municipio di Rende punta sulla riscossione

- Ospedale di Castrovillari, dall’Asp bruzia segnali poco confortanti

- Patto Comune di Cassano–Prefettura contro le infiltrazioni mafiose

- "Strada facendo” non si ferma, la viabilità a Reggio Calabria diventa più sicura

- Omicidio di Nino Morelli al rione Marconi di Reggio Calabria, dibattimento aperto da tre testi

- Farmacia comunale di Polistena, in Consiglio si pensa di rilevare le quote private in vendita

- “Sfrattata” l’associazione di volontari, aveva chiesto al Comune di Gioia Tauro il ripristino

- Città del Mare, nuovo tassello: ok della Giunta comunale di Locri al progetto di fattibilità