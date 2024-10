Trovato con oggetti d'oro, orologi preziosi e denaro: arrestato a Villa San Giovanni dopo la truffa commessa a Catania

Le indagini svolte con l’ausilio della Squadra mobile reggina hanno consentito di accertare che parte di quanto rinvenuto era provento di una truffa commessa a Catania in danno di una anziana donna che, con l’espediente del finto incidente del figlio, aveva consegnato ai truffatori, ancora in fase di identificazione, monili in oro, orologi e circa 3.500 euro in contanti.

L’autorità giudiziaria, dopo la convalida del fermo, ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.