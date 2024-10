Truffavano anziani intestandogli finanziamenti per elettrodomestici mai acquistati: indagate 18 persone a Reggio Calabria

Una volta in possesso dei beni, questi venivano rivenduti sul mercato nero, garantendo profitti immediati ai malviventi e, in diversi casi, premi e provvigioni per ogni contratto falsificato. La storia ha preso avvio quando una donna, accorgendosi di un contratto di finanziamento a suo nome per un acquisto mai effettuato del valore di 3.500 euro, ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri. Questa denuncia ha acceso la miccia di un’indagine approfondita, svelando un modus operandi consolidato e ben congegnato. Le vittime, perlopiù anziani, venivano truffate con contratti di acquisto intestati a loro nome, senza che avessero mai richiesto tali beni. Questa operazione rappresenta il culmine di un'accurata e meticolosa attività investigativa, testimonianza del costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nella lotta contro le truffe ai danni delle fasce più vulnerabili.