Rassegna stampa 31-10-2024 edizioni Calabria

CALABRIA

Il paradosso dei borghi calabresi. Tanti “spot” ma i servizi sono pochi

Crisi idrica a Catanzaro, Fiorita in Consiglio: “Bravi e fortunati”

Al Sant’Anna di Catanzaro i lavoratori chiedono la proroga della cassa integrazione

Sfruttamento del lavoro nel Catanzarese, l’accusa del gip a Paolo Paoletti: «Sfrutta il bisogno dei calabresi»

L’Asp si sveglia, c’è la delibera: via ai lavori del blocco operatorio all’ospedale di Soverato

Bonifica di Crotone, sei addetti e due esperti affiancheranno il commissario

Pizzo, messa in sicurezza completata: da domani riaprirà la Sp 95

Famiglie di Cosenza indebitate e a rischio povertà

Asp di Cosenza, una fattura “trasformata” da 77.000 euro in 77 milioni

Caso Baker Hughes a Corigliano Rossano, Straface attacca: «Stasi ha fatto tutto da solo»

Sit-in della Cgil sull’ospedale, San Giovanni spaccata in due