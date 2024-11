Reggio Calabria, l'assessore Costantino: «Ultimato intervento di messa in sicurezza della strada di Cataforio»

Prosegue l’attività di rigenerazione delle strade cittadine che riguarda anche le frazioni periferiche del territorio. Come annunciato dall'assessore ai Lavori Pubblici Francesco Costantino: «Un importante risultato è stato raggiunto per quanto riguarda la periferia cittadina. Nelle scorse ore è stato ultimato un intervento di messa in sicurezza della viabilità che conduce all'abitato di Cataforio. I lavori sono stati coordinati dal Rup Eleonora Megale del settore Lavori pubblici diretto da Bruno Doldo».

Come precisato dall'esponente della Giunta comunale: «Nello specifico per le finalità dei lavori sono stati utilizzati dei fondi di un bando ministeriale che finanziava strade, come in questo caso, interessate da dissesto idrogeologico. La viabilità interessata è stata dotata di segnaletica orizzontale e impianto di illuminazione. L' importo del finanziamento ammonta a 950.000 euro».

«Su chiara indicazione del sindaco Giuseppe Falcomatà – ha poi aggiunto Costantino – la programmazione prosegue. Stiamo portando avanti un ulteriore intervento con la stessa fonte di finanziamento nella zona Sud. Intervento attualmente in corso di realizzazione».

«Non sono semplici interventi di manutenzione o di riqualificazione stradale - ha concluso Costantino - ma si tratta di investimenti dietro ai quali c'è la precisa volontà da parte dell'Amministrazione comunale di far sentire meno quel senso di abbandono che sovente ascoltiamo quando ci confrontiamo con questi concittadini che abitano nei quartieri periferici».