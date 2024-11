Rassegna stampa 05-11-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Regione “fragile” e competenze “sovrapposte”: i paradossi sulla tutela del territorio in Calabria

Pasquale Tridico lancia Asprom: dalla Calabria una nuova associazione per lo sviluppo del Sud

'NDRANGHETA

Gioia Tauro è l’hub della cocaina per il mercato europeo: l’arresto di tre colombiani legati alla ’ndrangheta

Reggio Calabria, sinergia tra 'ndrine per la spartizione dei proventi estorsivi sulla Costa Viola: il processo “Nuova linea”

Tentato omicidio di Carmelo Gioele Mangiola a Reggio Calabria: davanti al Gup cinque indagati

SANITA'

Le transazioni milionarie delle Asp in Calabria: il Pd chiede chiarezza

Sant’Anna Hospital di Catanzaro: vicina l’intesa tra curatela fallimentare e sindacati

Neuropsichiatria infantile: a Lamezia in lista d'attesa oltre 100 bambini

IL CASO

Esauriti i posti a Reggio Calabria? I migranti sistemati nel “rifugio” destinato ai senzatetto

POLITICA

Comune di Reggio, polemica continua sul “bavaglio” in Commissione

CRONACA

Crotone, scorie nell'impianto di Columbra: primo "sì" al Ministero dell'Ambiente

Cosenza, in arrivo sette milioni per migliorare lo stadio “Marulla”

Il rione Ferrovieri di Reggio Calabria cambia volto con i “Pinqua”

Cosenza, furti di rame a ripetizione: traffico ferroviario bloccato. La banda agisce tra Vaglio Lise e Castiglione

Corigliano Rossano, rivoluzione nel trasporto pubblico: presentata la mappa dei collegamenti