Rassegna stampa 07-11-2024 edizioni Calabria

CALABRIA

Calabria, aiuti all’edilizia fermi. L’opposizione unita chiede conto alla Giunta

In evidenza

- 'Ndrangheta a Reggio, “Eyphemos”: ok alla nuova informativa sull’ex consigliere regionale Creazzo

- Riparo, nei terreni delle cosche reggine il nuovo centro polivalente

- Eolico in mare nel golfo di Squillace, interviene la Regione: un rischio per tartarughe, cetacei e uccelli

- Don Mimmo Battaglia cardinale 48 anni dopo l’ultimo calabrese

- Referendum sulla città unica di Cosenza, il Tar pronto a decidere

I processi

- Appalti e ’ndrangheta a Roccabernarda: abbreviato per cinque

- Caso Riace, slitta al 12 febbraio il processo in Cassazione a Lucano

- Minacce allo chef Trimboli, due gioiosani condannati