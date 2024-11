Ferimento Mangiola a Ravagnese, scontro sull’aggravante mafiosa

Al via l’udienza preliminare per l’agguato consumato in pieno giorno nell’ottobre 2023. La Dda insiste sul ruolo e gli intrecci con il gruppo mafiosa “Ficareddi” e chiede al Gup l’acquisizione delle carte processuali di “Arangea”