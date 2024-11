Operazione antidroga nel Reggino: sequestrati 4 chili di stupefacenti, 2 arresti

Nuovo colpo inferto al traffico di stupefacenti nel territorio reggino. I carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Vibo Valentia, hanno concluso un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di tre giovani, già noti alle forze dell’ordine, trovati in possesso di circa 4 kg di sostanza stupefacente, tra marijuana e hashish.

La droga sequestrata sarà trasferita presso il R.I.S. di Messina per determinare la qualità e la purezza della sostanza. Secondo le prime stime, il valore di mercato del quantitativo sequestrato potrebbe superare i 20.000 euro, una somma rilevante che avrebbe alimentato le attività di spaccio nei quartieri e nei centri urbani reggini.

I tre giovani sono stati condotti in caserma, dove sono stati identificati e dichiarati in stato d’arresto, provvedimento convalidato dal Giudice. Per due di loro è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con divieto di uscire dal territorio comunale senza autorizzazione. La terza persona, una giovane donna, è stata rimessa in libertà, ma resta sotto indagine.