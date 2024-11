Rassegna stampa 18-11-2024 edizioni Calabria

Il tuo browser non supporta i video.

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Appiglio da Roma per i tirocinanti della Calabria? Gli emendamenti sono ammissibili

Medici specializzandi della Calabria, si punta a far “cadere” i limiti al reclutamento

Prosciolto dalle accuse l’ex segretario particolare del Prefetto di Vibo Valentia Rocco Gramuglia

Il nuovo bastione del castello vede la luce: così Crotone recupera un proprio tesoro

La strada della discordia, il Comune di Crotone vince la sfida: via Da Vinci resterà aperta

L’analisi del presidente di Confindustria Cosenza: Pil in crescita ma prospettive incerte per la Calabria

Maxiprocesso “Reset” spostato da Lamezia a Castrovillari: avvocati in rivolta

L’erosione marina mette a rischio la tratta ferroviaria, situazione allarmante a Praia a Mare