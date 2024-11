Rassegna stampa 22-11-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

San Luca: resti umani sull’auto di Strangio, non di provenienza animale come si era ipotizzato

Chi ha ucciso Franca Romeo? Dopo un anno resta il mistero a Santa Cristina d’Aspromonte

Un violento scontro in famiglia alla base dell’omicidio Morelli a Reggio Calabria

IN EVIDENZA

Palmi, la Varia e... le spese folli: il caso di presunta parentopoli

Rosarno, l’ex sindaco Giuseppe Idà assolto: «Passati 4 anni d’inferno, nulla da festeggiare»

Parcheggio o autostazione? Così l'area di via Corrado Alvaro a Catanzaro è diventata un megastore cinese

Rende, inchiesta “Sistema”: assolto in Appello Rosario Mirabelli

Bonifati, minacciava l’ex compagna: arrestato dai carabinieri un 36enne originario di Cetraro