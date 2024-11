Nuovo sbarco di migranti in Calabria: in 70 approdati al porto di Reggio Calabria

La nave «SoS Humanity 1» è attraccata nel porto di Reggio Calabria dove ha sbarcato 70 persone soccorse due giorni addietro al largo della costa calabrese. Il gruppo è composto da 43 uomini, una donna e 26 minori non accompagnati di nazionalità eritrea, etiope, gambiana, maliana senegalese, sudanese e siriana.

I migranti saranno alloggiati temporaneamente in due tensostrutture realizzate nel porto reggino, dotato di locali riscaldati e servizi, realizzato dalla Prefettura e dal Comune, in attesa dei controlli amministrativi e sanitari, in attesa dei successivi trasferimenti.