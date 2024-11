Reggio, esplosione di fuochi d'artificio in piazza Castello: denunciato un 20enne

I carabinieri della Stazione di Cataforio, nell’ambito delle attività di controllo del territorio, hanno denunciato un giovane ventenne per accensioni ed esplosioni pericolose, danneggiamento e mancata autorizzazione all’uso di fuochi d’artificio.

L’episodio è avvenuto nella notte del 24 novembre in Piazza Castello, dove i militari, allertati dai forti boati, hanno individuato il ragazzo mentre accendeva una batteria di fuochi d’artificio non autorizzati nei giardini della piazza. Prontamente identificato, il giovane è stato denunciato alle autorità competenti. Sono in corso approfondimenti per chiarire le motivazioni che hanno spinto il ragazzo a compiere l’insano gesto.

L’episodio sottolinea l’attenzione costante dei carabinieri della Compagnia cittadina nel garantire la sicurezza pubblica, soprattutto in vista delle imminenti festività di fine anno, periodo in cui si intensificano i controlli per prevenire incidenti legati all’uso improprio di materiale pirotecnico.

L’Arma dei carabinieri conferma il proprio impegno quotidiano per tutelare il territorio e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del rispetto delle normative vigenti, contribuendo così a garantire una maggiore sicurezza per tutti.