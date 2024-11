Un coordinamento tra associazioni per il rilancio delle Linee Taurensi

È stato ufficialmente costituito il coordinamento fra associazioni, comitati e movimenti con l’obiettivo di promuovere il ripristino e la valorizzazione delle storiche Linee Taurensi, un patrimonio ferroviario e culturale di fondamentale importanza per la mobilità sostenibile e lo sviluppo turistico del territorio della Piana di Gioia Tauro. Le realtà promotrici di questa iniziativa sono il Comitato “Pro Taurensi”, l’associazione “Metropolitana della Piana” e l’associazione “Philene”, che hanno deciso di unire le forze per sensibilizzare le istituzioni, i cittadini e i portatori di interesse sulla necessità di riattivare e tutelare questa infrastruttura strategica.

Le Linee Taurensi rappresentano non solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo di connessione tra comunità e paesi. Il coordinamento nasce con l’intento di promuovere il ripristino funzionale delle tratte ferroviarie, con interventi mirati e sostenibili e la trasformazione in una metropolitana leggera di superficie; la valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche legate al territorio attraversato dalle linee; lo sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile che favorisca l’economia locale; l’integrazione delle Linee Taurensi in una rete di mobilità moderna e intermodale.